El octabajo: un instrumento raro, enorme y con sonidos muy graves

Es muy probable que no hayas escuchado del octabajo antes y es porque no existen demasiados en el mundo. A simple vista no es muy extraño en apariencia, pero al estar al lado podemos darnos cuenta de su enorme tamaño que puede intimidarnos. Fue inventado en 1850 por Jean-Baptiste Vuillaume y se convirtió en uno de los objetos más raros que existen, tanto que los pocos que hay están en museos.