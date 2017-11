Obtener la velocidad de ordenación de C++ con la API de C [ING]

Un resultado de medición de rendimiento bien conocido es que la función std::sort de la biblioteca estándar de C++ es mucho más rápida que la qsort equivalente de la biblioteca C. La mayoría de las personas, cuando escuchan esto por primera vez, afirman con vehemencia que esto no es posible, C es tan rápido (si no más rápido) que C++, que es un error de medición, que los algoritmos de clasificación utilizados son diferentes y así sucesivamente. Luego ejecutan el experimento y descubren que C++ es más rápido.