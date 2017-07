NVIDIA: “actualmente no tenemos planes para soportar XWayland”

Sea por dificultades técnicas o porque NVIDIA no considera la plataforma de Linux lo suficientemente relevante (diría que una mezcla de ambas), todo parece indicar que el fabricante de chips gráficos no dará soporte a XWayland. La respuesta, bastante tajante se produjo en los foros de NVIDIA, y llegó tras una explicación técnica a la pregunta de un usuario que porque no podía utilizar determinado software –con GLX– bajo GNOME y Wayland, con los drivers de la compañía.