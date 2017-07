Nutrientes, deficiencias y riesgos de la suplementación (vit. D, calcio, magnesio...)

Un 40% de la población de Estados Unidos no cumple las ingestas adecuadas de las vitaminas más importantes. En España, la mayor parte de la población no alcanza el 80% de la ingesta recomendada de magnesio, vitamina D y calcio. Ante esta situación, parecería lógico recomendar suplementación a discreción, sin embargo, suplementar ciegamente no es conveniente. Ciertos suplementos en determinados momentos son beneficiosos, pero el mejor seguro nutricional es una buena dieta general, con alimentos de alta densidad nutricional.