Nunca nos ha gobernado la izquierda

El torturador Billy el Niño se ha ido de rositas al infierno. Desde que se instauró la Constitución Española 1978. Los que dicen ser demócratas y los que dicen ser de izquierdas, tuvieron 42 años para reparar el daño a las víctimas de las torturas de este ser del inframundo. Pero no, no solamente no fue a la cárcel por sus delitos de lesa humanidad, se impidió que fuese extraditado a un país extranjero para juzgarlo. Aún por encima, este torturador vivió con medallas y un pedazo de pensión por los servicios prestados hasta el final de tus días.

Decía Pablo Iglesias que estaban equivocados, que las cosas no se cambiaban protestando en las calles, sino que se cambiaban desde las instituciones. Tachaba de flipados a "tuiteros revolucionarios" que se creían mejores que él, por poner varios tuits cada día. Pero lo cierto es que, Pablo Iglesias para despachar el caso de "Billy El Niño" después de su fallecimiento ¿Qué es lo que hizo para consolar a las víctimas de las torturas? Escribir un tuit. Al final, Pablo Iglesias resuelve los problemas como Pablo Hasel pero en versión soft.

Alfonso Ussía decía que a Ignacio de Juana Chaos le había salido muy barato haber matado a varias personas después de pasar 27 años en prisión. Pero Ussía debería mirarlo por el lado bueno, ya que consideraba a este torturador "uno de los nuestros". Antonio González Pacheco nunca fue a prisión y le pagaron sueldo hasta su jubilación, recibió recompensas con los fondos reservados por cada torturado.

Vuestros gobiernos demócratas, progresistas y no tanto, le colgaron varias medallas y murió con un pedazo de pensión, que ya quisieran otros que si se la jugaron por la libertad o trabajaron como burros toda su vida sin hacer daño a nadie.

Unidas Podemos votó en contrapara divulgar la hoja de servicios de Billy El Niño por unas "dudas jurídicas" . Cuando ya había sido publicada por eldiario.es en un artículo de Raquel Ejerique / Laura Galaup77 con fecha 18/12/2018 - 21:25h. O sea, hace 2 años. ¿Y eso es hacer justicia a las víctimas?¿Leer lo que hizo un torturador?

En la cuenta de Twitter Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y secretario general del PSOE, ninguna mención a la noticia del fallecimiento de un torturador como Billy El Niño al servicio de un estado. twitter.com/sanchezcastejon ¿Para qué? Los gobiernos del PSOE anteriores, lo habían protegido, como afirmó un parlamentario del PP, echando balones fuera. Además, cuando estaba en un plató de televisión como dirigente de las juventudes del PSOE, restó importancia al caso del terrorismo de los GAL, diciendo que para los españoles, había problemas más importantes que ese.

Esta democracia solo sirve para que algunos vivan del cuento agitando banderas (no solo de la patria de turno, sino de las causas sociales). Ahora el chiste viene de manos de ERC, partido que hasta hace unos meses defendía una DUI y ahora sostiene un gobierno de un país del que se quería separar hasta hace muy poco. Desde su prisión, Oriol Junqueras ha pataleado al ver que el PSOE recibía el apoyo de C's y amenazaba con boicotear este gobierno progresista. Francamente, querido, me importa un bledo. Como apunta un usuario en un comentario de mis artículos, no entiende como a ERC no le pasa factura electoral lo que le está haciendo.

Una izquierda que es incapaz de que se abra una comisión de investigación a un ex jefe del estado por casos de corrupción, unos partidos políticos que la bloquean, lo único que demuestra que su "democracia", no es tal.

Oye, ¡Qué este gobierno subido el S.M.I 200€! Yo soy trabajador autónomo, mi declaración de IRPF me sale negativa, y oficialmente, los ciudadanos como yo, no tenemos derecho a nada; porque tendríamos que tener menos del 25% y un empleado a jornada completa.¡Qué fácil es obligar a un pequeño empresario a que pague más a sus trabajadores por cuenta ajena. Veremos si este gobierno tiene lo que hay que tener para exigir que la banca nos desvuelva el dinero que le prestamos o si las empresas que son multimillonarias, empiezan a pagar, qué como dijo Aznar: "Los ricos no pagan impuestos en España". Y algo me dice, que no lo van a hacer.

Para eso, habría que hacer una revolución, y yo veo que la mayoría de la gente de meneame.net, que tiene un punto más de revolucionario que los lectores de La Razón, no están por la labor. Una revolución no consiste en hacer una acampada de 15M y fumar porros, o hacer un Procés con "perfomances" con una DUI de 8 segundos

Muchos quieren e el dinero de los ricos sin derramar una gota de sangre sin querer ser torturados como las víctimas de Billy El Ñiño. El ex corresponsal de guerra y escritor Vázquez Figueroa dijo en una entrevista: “Hasta que no se coja a 20 políticos y 20 banqueros y los ahorquen, este país no tendrá solución". Bueno, él no ha colgado a ninguno, pero al menos, te dice de forma implícita, que la justicia social que tanto anhela por aquí, no existirá jamás en España gracias a vuestros mesías de la política.