Nueva vulnerabilidad (SPOILER) que afecta por ahora solo CPUs Intel

Nueva vulnerabilidad que por ahora no tiene ni se puede parchear por software. Se explota un fallo en la ejecución especulativa de cpus Intel. Los ataques basados en técnicas como Rowhammer y otras derivadas de caché harán que sea más fácil atacar un sistema mediante SPOILER, sobre todo mediante JavaScript. Solventar esta vulnerabilidad mediante hardware costará rendimiento y parchearlo por microcódigo no sería suficiente y útil, debido a que se perdería más rendimiento si cabe. No veremos un parche para este tipo de ataque en cinco años...