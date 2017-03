Nueva estafa de la compañía eléctrica

Quiero compartir con vosotros la nueva estafa que me ha caído a través de mi compañía eléctrica.

Desde hace unos meses, nos ha llegado la factura de la luz (que estaba a nombre de mi padre) a nombre de un señor desconocido del que no sabíamos nada. Nos pusimos en contacto VARIAS VECES con la compañía, y nos dijeron que todo estaba correcto y pasaron de nosotros como de la mierda.

Ahora, ese señor (como es normal) ha decidido dar de baja el contrato de mi padre, haciendo que quiten la luz en mi casa irrevocablemente. Y ya esta. Sin mas. Y yo me pregunto: ¿como consiguió este señor el contrato de mi padre y lo cambio a su nombre? ¿Como es posible si para estos tramites te piden nombre, dirección, documento, y veinte mil zarandajas?

Nos hemos puesto en contacto con dicha compañía de vuelta, esta vez encabronados perdidos, y los empleados, con toda la tranquilidad del mundo nos han mandado al carajo, diciéndonos que "nuestra reclamación sera tramitada en los próximos tres días laborables", con lo cual, no hay luz que valga mientras tanto, y una vez acabe esto, nosotros tendremos que pagar el reenganche de la luz, nos guste o no, y si queremos reclamar, reclamamos de nuevo, pero no habrá manera de que nos devuelvan ni un duro.

Por lo visto (según comentario de un abogado), esto no solo es una estafa, sino que ademas es algo muy común, que esta sucediendo muy a menudo, y que no hay manera de denunciar: esta fuera de lo legal, pero a las compañías eléctricas les importa una mierda, como si de las telefónicas se tratara.

Me siento estafado y avergonzado por estas artimañas dignas del tocomocho que nos cuelan a las personas que aun no hemos decidido que las compañías tradicionales son poco menos que mafias que, con la tranquilidad que tiene tener comprada la justicia, hacen y deshacen a su antojo.

Que la gente lo sepa. Me esta pasando a mi, mañana te puede pasar a ti: te pueden cortar la luz sin mas por cualquier motivo y obligarte a pagar un sobrecargo por cojones.