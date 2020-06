Nueva Democracia Boliviana

Tras 7 meses y medio de la llegada de los liberadores demócratas de la biblia alzada, parece un momento tan bueno como cualquier otro para preguntarse por la situación en Bolivia.

Habrá cumplido la autoproclamada presidenta con aquello que prometió? Convocó elecciones? De acuerdo con la ley contaba con un plazo de 90 días para hacerlo, entiendo la ironía de esperar que alguien que da un golpe de estado trae la democracia vaya a respetar la ley, pero es la mejor referencia existente. Como era de esperar los comicios trajeron una aplastante victoria para la lider evangelica en un clima de jolgorio y felicidad tras obtener mayoría absoluta, en unas renhidas elecciones controladas por la comunidad internacional y en las que todos los unicornios, fantasmas y jedis pudieron votar.

Estas imaginarias elecciones fueron más que suficiente para contentar a quienes apoyaron dicho golpe de estado. Obviamente, críticos liberales, la UE y los Estados Unidos de Norteamerica se apresuraron a no hacer absolutamente nada porque les importaba un carajo que no se celebrasen elecciones. Pudiera esto sorprender a aquellos que hagan un seguimiento básico de la realidad política, al fin y al cabo estos paladines de la libertad (a la taza) no hacen mas que recordarnos lo muy mucho indignados que están por los procesos electorales de aqui y allá (Venez... ejem, ejem). Sin embargo, por lo que fuese, Liberty Limited y su cártel ideológico han tenido un pequenho despiste que sin duda repararán.

Por suerte, la detención de Mauricio Jara Pacheco el ciberterrorista más buscado de la red el Tio Sam y sus siempre preparados arrodillados, que llevan meses victimizandose por una supuesta persecución en redes (en realidad en todos los ámbitos de la vida) , finalmente abrieron los ojos al identificarse con... Nope Nope, disculpen esto tambien les parece bien. (www.youtube.com/watch?v=7-8gdonqU-E).

En fin, estoy convencido que la presión constante de estos luchadores por la libertad de los explotadores continuará apoyando los éxitos en la emancipación del pueblo boliviano gracias a la crítica constante a sus gobernantes electos.

Salud y República.

PD:Invito a la intelectualidad del extremo centro radical de meneame a abundar en el Umbralismo asi como al Búnker a negativizar de la forma disciplinada que les caracteriza.

Relacionadas:

-https://www.meneame.net/story/esta-pasando-asesinatos-represion-bolivia

-https://www.meneame.net/story/bolivia-detienen-mujeres-avisar-manifestantes-viene-policia

-https://www.meneame.net/story/ministro-defensa-bolivia-amenaza-ciudadano-hacerle-desaparecer

-https://www.meneame.net/story/jeanine-anez-rodeada-casos-corrupcion-hunde-bolivia-6-meses-evo