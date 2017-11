Nos tostaremos y nos churruscaremos”: el FMI alerta sobre el cambio climático

No, no ha sido ni un telepredicador, ni un locutor aficionado a las teorías de la conspiración, ni un tuitero con tendencia al mensaje apocalíptico. La mujer que ha pronunciado la frase “nos tostaremos, nos asaremos y nos churruscaremos” ha sido la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, durante una conferencia en Riad (la capital de Arabia Saudí) celebrada el pasado martes. Un escenario imposible de sortear si no tomamos “decisiones críticas” sobre el cambio climático.