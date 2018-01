Nos reímos de la propaganda rusa pero Hollywood no se queda corto

Los defensores de Hollywood señalan que no hay nada de malo en inventarse algunos hechos si es para entretenimiento del público. Partiendo de la base de que las noticias ya forman parte del entretenimiento, ¿qué sentido tiene quejarse si el entretenimiento transforma la realidad para que sea más atractiva? ¿Qué importancia tiene si el secuestro de Getty no terminó con una persecución en coche nada original o que el príncipe Felipe de Edimburgo no hubiera tenido una aventura?