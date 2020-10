"No tengo excusa": Kim Jong-un pide perdón a los norcoreanos por su mal liderazgo.: "Camaradas, siempre he recibido la confianza de nuestros ciudadanos, tan grande como el cielo y tan ancha como el mar, pero nunca pude responder adecuadamente. No tengo excusa", afirmó Kim Jong-un en su discurso durante el desfile militar en Pyongyang dedicado al 75 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores. "Lo siento mucho. Y en esta noche solemne me duele el corazón porque no puedo estar con ellos", admitió.