No sólo polvo y olvido

También somos pescadores

ondeando sobre la mar,

desafíos de una estrella

olvidada en la vacía

eternidad de su empeño.

Somos todos el ensueño

macerado de la nada,

alquimistas de las sombras,

sembradores de patrañas,

funambulistas dormidos

avanzando en el alambre

carcomido por un tiempo

irisado de ficciones.

Las historias que contamos

quieren dejar de ser cuentos,

unirse en grandes tratados,

esparcirse en la memoria

lacónica de un silencio

al que no le quepan dudas,

segar las incertidumbres

emboscadas en la ciencia,

necesitarse a sí mismas

sin postrarse de rodillas

ante ningún creador.

También somos pescadores,

eremitas de las sombras

zambulléndose en el sol.

Feindesland. 2009