No sólo polvo y olvido

También somos pescadores
ondeando sobre la mar,
desafíos de una estrella
olvidada en la vacía
eternidad de su empeño.
Somos todos el ensueño
macerado de la nada,
alquimistas de las sombras,
sembradores de patrañas,
funambulistas dormidos
avanzando en el alambre
carcomido por un tiempo
irisado de ficciones.
Las historias que contamos
quieren dejar de ser cuentos,
unirse en grandes tratados,
esparcirse en la memoria
lacónica de un silencio
al que no le quepan dudas,
segar las incertidumbres
emboscadas en la ciencia,
necesitarse a sí mismas
sin postrarse de rodillas
ante ningún creador.
También somos pescadores,
eremitas de las sombras
zambulléndose en el sol.
Feindesland. 2009