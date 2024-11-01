Si alguna vez pensasteis que el humano pueda irse al espacio y destruir el planeta quedando como último ser vivo...

Cuando en esa nave muera el último humano aún quedará toda su flora intestinal bacterias, archeas, levaduras, protozoos y con suerte para mayor diversidad alguna áscaris o tenia.

Y en la piel lo mismo sumado a ácaros de todo tipo, arácnidos pluricelulares que serían un gran reservorio evolutivo.

Si esa nave lleva un sistema de generación de oxígeno por algas y recibe un impacto, los humanos mueren, las algas se desparraman por la nave, la materia y la vida se esparce a sus lugares óptimos, hacia la mejor fuente de luz,.. No sólo no serían los últimos seres vivos, sino los futuros seres vivos. Si esa chatarra volante no colisiona brutalmente, ahí habrá un entorno evolutivo avanzado muy interesante.

Sería genial simular el futuro de esa nave millones de años después. Quizás unos ácaros como puños. Una nueva forma de vida pluricelular basada en cocos. Un dominio de algas capaces de hacer fotosíntesis con la mortal luz ultravioleta...

Lo que es seguro es que no seremos los últimos.

Escrito por una tenía parlante.