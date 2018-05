No es por responsabilidad

El PNV ha decidido apoyar los presupuestos generales del estado. Dice que lo hace por responsabilidad. Pero lo ha hecho porque hace tiempo que no le importa nada de lo que realmente sucede. No importa la corrupción acreditada por partido del gobierno y centenares de sus cuadros. No importa que el PP sea ya una presunta organización criminal (Valencia, Madrid…). No importa que haya “políticos presos”, estos sí, como Zaplana.