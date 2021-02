Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Tras ese título clickbait intencionado quiero trata un asunto del que espero estar exagerando o temiendo sin necesidad a una época pasajera.

Trabajo en el sector del transporte. Todos los días cargamos y descargamos cantidad de furgonetas y camiones. Pues hoy uno de a los que llamamos ruteros, ha comentado sobre una bajada de faena inusual. Y es cierto, desde que empezó el asunto de la pandemia el trabajo ascendió, en ocasiones a situaciones límites. Al final la empresa tuvo "el detalle" y contrato a más personal, con lo que lo llevamos más holgado aunque no paremos a descansar.

El caso que de un día a otro ha descendido los envíos. De normal a mitad de mes desciende la faena de forma gradual para elevarse de nuevo a principios de mes, cuando ya todo el mundo ha cobrado. Por otro lado tenemos envíos habituales que son a fábricas y similar, que de ese material siempre hay la misma cantidad de mercancía. De lo que comentaba este transportista que, sí, notamos lo del asunto de la hostelería, ya apenas hay paquetes destinados a este sector, pero la bajada ha sido de paquetes en general. He pensado que quizá la empresa está pasando por un bache, pero este rutero me ha dicho que está sucediendo con todas las agencias de transporte, no sólo con esta empresa. Ahí ya me he quedado pensativo.

Quizá estoy sobre analizando, pero lo veo como una señal que esos tiempos de cambio que está provocando la pandemia ya están cerca. Se avecina una crisis (bueno, ya estamos en ella, qué rayos) y me da a mí que las ventas en general van a descender mucho mucho más. Ya se vio que en el Black Friday se vendió menos que otros años.

No quiero ser alarmista, pero... Vamos a remojar las barbas.