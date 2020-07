Esta farsa es, negocio para enriquecer a las mafias funerarias carroñeras. Mis viejos se han quedado más tranquilos, pero ahora lo que les tiemblan son sus bolsillos. Paso en estéreo de comulgar, no quiero participar. No tiene nadie, no tiene nadie, porqué sufrir más (Por mi muerte). Viniendo a este lugar. Que yo siempre he odiado, aunque baja la moral, no necesito embalajes de tantas mil. Mi cuerpo muerto, que se pudra sin más. Que se lo trague el mar o vaya al fuego. Mi cuerpo muerto, que se pudra sin más. Y menos ostias