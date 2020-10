Por qué no poner la cámara en una reunión online es un atentado contra la comunicación

Te podría decir, y seguramente esto te suena, que hay gente a la que, literalmente, no le veo la cara… desde marzo. Eso puede parecer normal… si no añado que me refiero a gente con la colaboro semanalmente por Zoom o Teams. Son los llamados «haters de la cámara». Supongo que te sonará, y si no pues aquí te lo cuento, la llamada fatiga de Zoom (Zoom fatigue), que viene a recordarnos que las interacciones virtuales, online, a través de una pantalla (que no pasa lo mismo si solo hay audio y no pantalla, como pasa al hablar por...