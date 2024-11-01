No perdamos la dulzura del carácter

Pérez Reverte ha vuelto al podcast de Jordi Wild y una de las anécdotas más jugosas que ha contado es el recuerdo de una situación tensa, vivida como reportero durante la Revolución Sandinista en Nicaragua (1978).

La dejo en el enlace, no porque quiera dale clicks a Jordi Wild o promover a Reverte, sino porque creo que vale la pena verla. Pero no tanto por lo llamativo del encontronazo entre el entonces joven reportero y el oficial del ejército del dictador Somoza, sino porque es una de las pocas veces que veo a un (ex) reportero admitiendo haber cubierto un acto criminal de lo que llamamos "falsa bandera". Es decir, tropas del ejército oficial de un país, masacrando civiles, y llevando a reporteros (Pérez-Reverte) para que propaguen la noticia de que dichas atrocidades las había causado la guerrilla rebelde.

Curiosamente dicho país estaba gobernado por un dictador de derechas (Somoza) y la guerrilla (el FSLN) era de izquierdas. Casualidades de la vida.