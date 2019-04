No, ni Xiaomi va a lanzar un coche ni el zepelín de Amazon que lanza drones es real

Esta semana habréis visto estas dos noticias: que Xiaomi iba a lanzar un coche, y que Amazon estaba probando un zepelín que a su vez lanzaba drones para repartir paquetes. Sin embargo, ninguna de las dos cosas son reales. Este coche no es más que eso, una simple colaboración. Lo único que han incluido en el coche es su software con su sistema de inteligencia artificial Xiao AI, que permite mantener conversaciones, informar sobre la carretera, controlar la domótica del hogar, etc. Nada que no permite un Google Assistant o Alexa.