No lo llaméis basura: Es clasismo

El neologismo "telebasura" se refiere a la televisión de baja calidad. No refiere a la calidad técnica. Simplemente a la calidad intelectual. Hasta esa institución que fija y da esplendor a la lengua define el término como "conjunto de programas televisivos de contenidos zafios y vulgares". Por supuesto no es zafio ni vulgar lo que cuentan los informativos; ni los debates entre políticos recriminándose cositas; ni 22 señores que no se han leído un libro en su vida, en pantalón corto sobre un césped.