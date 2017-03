Si no lees la noticia, no puedes comentar

La página de tecnología de la empresa pública de medios de Noruega, NRKbeta, decidió incluir un cuestionario en algunas de sus notas para verificar que sus lectores han leído la noticia antes de comentar sobre ella. "Eso no significa que los lectores no tienen opiniones interesantes sobre las historias, pero muchos de los que comentan no son lectores en absoluto", añade David Lee, corresponsal de la BBC. En este artículo se explica cómo funciona este sistema.