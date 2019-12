¿No te funciona el teclado Gboard en Android? Prueba esto

Multitud de usuarios están informando en redes sociales de que el teclado de Google, o Gboard, les está dando fallos hasta tal punto que les es imposible usarlo, en muchos casos revirtiendo el sistema al teclado preinstalado en el móvil. Que el teclado deje de funcionar es una faena especialmente en aquellos casos en los que el móvil no tiene ningún otro teclado instalado (como aquellos Android One), pero no temas, todavía hay cosas que puedes hacer para salir airoso de este contratiempo.