Si no te devuelven el dinero en dos semanas, tienen que devolverte el doble

Recientemente hice un pedido online en Tiendas MGI que jamás me entregaron. Se excusaron y me ofrecieron un vale de compra, yo les dije que lo que quería era que me devolvieran el dinero. Investigando he descubierto un derecho del consumidor muy interesante:

Si realizaste y pagaste un pedido online y lo devuelves correctamente la empresa está obligada a reembolsarte el dinero que pagaste.

Y si no lo hacen dentro de los 14 días siguientes a tu comunicación de desistimiento, tienes derecho a reclamar el doble de esa cantidad, según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Ley 3/2014, de 27 de marzo) en su artículo 76:

Cuando el consumidor y usuario haya ejercido el derecho de desistimiento, el empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor y usuario sin retención de gastos. La devolución de estas sumas deberá efectuarse sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato por el consumidor y usuario.

Transcurrido dicho plazo sin que el consumidor y usuario haya recuperado la suma adeudada, tendrá derecho a reclamarla duplicada, sin perjuicio de que además se le indemnicen los daños y perjuicios que se le hayan causado en lo que excedan de dicha cantidad.

Fuente: www.boe.es/eli/es/rdlg/2007/11/16/1/con