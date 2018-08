No, Arabia Saudí NO ha decapitado a la activista Esra al-Ghamgam

Leo con estupor desde la portada de Menéame que Arabia Saudí ha decapitado a la activista Esra al-Ghamgan, basándose en fuentes de escasa o nula veracidad. Como me gusta estar informado, he buscado información al respecto de fuentes veraces. Puesto que la noticia, en este momento, tiene más de 1000 meneos, y mis comentarios están hundidos en la lista, me gustaría compartir con vosotros esta información que, por otra parte, en nada influye sobre la concepción de los derechos humanos que existe en el país árabe. Pero creo que tenemos derecho a información real y veraz.

Cuentan desde TerceraInformación que Esra al-Ghamgam llevaba tres años detenida por manifestarse pacíficamente por la democracia y por la libertad de los presos políticos, desde diciembre de 2015. Hasta ahí todo correcto. El caso es que complementan la información diciendo que [...] fuentes de Arabia Saudita informan a Press TV que han decapitado públicamente a una activista. Y a continuación, ofrece una serie de datos de cuentas de dudosa credibilidad y claro sesgo ideológico (¿@VuelvaLaURSS?) en las que incluso se enlaza un vídeo (que no enlazo debido a su contenido violento) en el que se muestra la supuesta decapitación.

El vídeo de la decapitación no es el de Esra al-Ghamgam, sino el de Laila Bint Abdul Muttalib Basim (AVISO: el enlace contiene contenido NSFW), una mujer birmana acusada de asesinar a uno de los hijos de su marido (y que, en contra de lo que afirma TerceraInformación, sí se hicieron eco los medios internacionales).

Entonces, ¿qué hay de la decapitación de al-Ghamgam? Tal y como afirma en Twitter el director de la Organización Saudí de los Derechos Humanos en Europa, Ali Adubisi, Esra al-Ghamgam sigue arrestada esperando la sentencia definitiva, que no se emitirá hasta después del juicio el 28 de diciembre de este año. La propia organización afirma que tanto su detención como el juicio a ella y a otros activistas está completamente injustificado, lleno de errores y totalmente imparcial. Otros medios informan, a día de hoy, que el ministerio fiscal ha pedido la pena de muerte para Esra al-Ghamgam y sus compañeros y que presionan para ello.

Como se puede observar, la información que existe en la actualidad sobre el caso está muy alejada de lo que cuentan otros medios de (supuesta) información, que afirman sin ningún rubor que la activista saudí ha sido decapitada basándose en tuits y reportes de ínfima calidad.

Por desgracia, es probable que el caso de Esra acabe de forma similar al de Laila, pero eso no debería ser motivo para manipular la información y engañar a la gente. Sí que me gustaría avisar a los lectores que sean conscientes del sesgo de confirmación para evitar ser manipulados y dar difusión a noticias falsas como la que publica TerceraInformación