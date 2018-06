Niños usando su primer ordenador personal  

Mi primer ordenador fue un Commodore 64. Tendría unos 10 años cuando mis padres me lo regalaron. Me vino con un casete repleto de juegos en ambas caras, todos pirateados. Le di LOAD''*'',8,1 a cada uno de ellos. A los que no funcionaban los calibré con amor, metiendo un minúsculo destornillador en el datasette, hasta que las rayas salieran perfectas. ¡No me iba a quedar sin jugar Impossible Mission por una mala calibración! Al tiempo aprendí a usar BASIC y hasta llegué a hacer mis propias animaciones a puro código.