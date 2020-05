Los niños menores de siete años aplican el principio de «ojo por ojo», pero no devuelven un favor

Un estudio llevado a cabo por la psicóloga Nadia Chernyak y su equipo de la Universidad de California constató que hasta los siete años de edad los niños no se percatan de que tienen que devolver un favor. En general, los más pequeños se comportan de manera altruista, pero no necesariamente con los bienhechores. Del mismo modo, tampoco esperan ningún acto de agradecimiento directo. En resumen, aunque con tan sólo tres años y medio los niños ya conocen la norma de la reciprocidad positiva no la relacionaban con ellos mismos.