¿Vas a coger la bicicleta? No olvides ponerte el casco y unos guantes, y llevar una buena luz para que te vean los coches. Y elementos reflectantes. Y no se te olvide el ABS. ¿ABS? A partir de ahora es posible circular con una bicicleta con un sistema de ABS. No se trata de un ABS electrónico al uso. Es mecánico, pero según su creador, "tras 20.000 horas de pruebas todos los que lo han probado flipan en colores".