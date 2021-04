Niega tocamientos a una mujer en Ourense: "No es mi tipo"

"No me atrae. Es muy delgada y no me gusta", aseguró ante el fiscal Alejandro P.V. Alejandro P.V. niega haber tocado los pechos a una joven verinense con la que compartió banco al aire libre de madrugada tras una noche de fiesta el 7 de julio de 2019. El inculpado, acusado de abusos sexuales, aseguró ayer en el Juzgado Penal 2 que no se acercó a ella. Solo conversó. "No es para nada de mi tipo, no me atrae (...). Es muy delgada y no me gusta", aseguró ante el fiscal.