Ni light ni natural: así te engañan las marcas con las etiquetas de los alimentos

El dicho "dime de qué presumes y te diré de qué careces" es tan válido para algunos individuos de la especie humana como para buena parte de la industria alimentaria. Hoy día, los reclamos que utilizan las marcas para captar nuestra atención a través de las etiquetas de los alimentos suelen ser tan llamativos como confusos, y resulta harto complicado que no se nos cuele en la cesta de la compra un pan que de artesano no tiene más que el nudo de la bolsa o un zumo de naranja que no es tan natural como lo pintan. El asunto no es baladí...