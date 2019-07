El nexo entre la vieja HB y Vox

HB siempre me produjo un gran rechazo que se volvía especialmente intenso cuando veía una determinada imagen. En tal o cual pueblo ETA había asesinado a un panadero, albañil, contable...por el pecado de ser concejal de un determinado partido y haber sido elegido por sus vecinos. Todo el mundo lo condenaba y se organizaban manifestaciones. HB se negaba a suscribir la condena y a participar en ellas. Su repugnante argumentario era siempre el mismo: lamentamos todas las formas de sufrimiento, desde el sufrimiento de los presos lejos de sus casas al sufrimiento de las familias de las víctimas de ETA, pero entendemos que las condenas parciales no sirven para nada, y la única forma de evitar más tragedias es ir a las raíces del conflicto político.

Cuando a los pocos días veías a los líderes de HB homenajeando a un etarra excarcelado o llevando el ataud de un etarra a quien le había estallado su propia bomba, terminabas de entender que el falso discurso equidistante que repetían cuando ETA asesinaba no era real. Ellos tenían su propio bando, apoyaban a los que disparaban contra inocentes, pero como sabían lo abyecto que resultaba frente a los ojos de cualquiera externo a su mundo, intentaban maquillarlo con ese falso "rechazo global" a todas las formas de sufrimiento derivadas del conflicto.

Pues bien, ayer Vox se apartó en un minuto de silencio por una víctima de la violencia de género aduciendo que "están al lado de todas las víctimas, independientemente de su sexo o edad, considerando que la violencia no tiene género" www.diarioinformacion.com/alacanti/2019/07/23/edil-vox-sant-joan-apart Esto no ha sido una decisión personal de su concejal, sino que responde a una estrategia global del partido eldiadigital.es/art/298985/vox-no-participara-en-los-actos-contra-la-v

Igualmente, su portavoz en Andalucía equiparó la muerte de una mujer con la de su verdugo, alegando que "la muerte es igual en un caso que en el otro, porque el resultado es el mismo" www.diariosur.es/andalucia/equipara-muerte-mujer-20190719155613-nt.htm

Cuando veo estas cosas, no puedo evitar recordar la repugnancia que me provocaba escuchar a Rufi Etxeberría o Joseba Permach equiparando la muerte de un concejal de pueblo con la de un asesino al que le estallaba su propia bomba en las manos, y diciendo hipócritamente que "lamentaban" ambas. Una equiparación que, burdamente, intentaba ocultar que estaba del lado del asesino.

Ayer, cuando andaba por las calles semidesiertas de mi infernal Murcia, escuché en un bar a dos ancianos comentar el último crimen machista. Uno de ellos resaltaba que el asesino era un abogado y la mujer médico. El otro replicaba que "alguna putada gorda le haría la mujer para que el pobre hombre se volviera loco". Me jugaría 10.000 euros a que Abascal y sus mariachis dicen lo mismo en privado, y ésa es la razón de que, en público, usen excusas tan infumables para apartarse de los actos de repulsa contra la violencia de género y, con las palabras más "civilizadas" que se les ocurren, equiparen la muerte de la víctima con la del verdugo, como hicieron en Andalucía. El "gora ETA militarra" que Jon Idigoras y su fauna soltaban cuando las cámaras no les enfocaban, no es más asqueroso que el "ellas se lo buscan por golfas" que veo detrás de la vergonzosa conducta de Vox.