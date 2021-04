Me negué a convertirme en informante del FBI y el gobierno me puso en la lista de exclusión aérea [en]

Insistí repetidamente en que no quería trabajar para el FBI, pero siguieron aumentando la presión. [...] Con el tiempo, los agentes del FBI me dijeron que enfrentaba una elección: podía quedarme en Estados Unidos y convertirme en informante, y sus sospechas sobre mí "desaparecerían", o podría abandonar el país. Si me quedaba y no me convertía en informante, mi familia y yo estaríamos sujetos a más vigilancia e investigación, amenazando específicamente con llegar a mi familia, amigos y empleador.