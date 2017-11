Ne me quitte pas: La más bella canción de amor, y la más versionada del mundo

Bajo los títulos If You Go Away, Don’t Leave Me, Bitte geh nicht fort, Lasko prokleta, Non andare via, Não me deixes mais, Se Você Partir, Laat me niet alleen, Al tilchi mikan, Ne ostavljaj me, No me dejes, No em deixis mai; versionada por Nina Simone, Frank Sinatra, Marlene Dietrich, David Bowie, Sting, Alex Harvey, Nina, Dyango, Tom Jones, Julio Iglesias, Madonna, Barbra Streissand, Celine Dion, Dalida entre más de mil otros; aspira a ser, si no es, la canción moderna más interpretada por más artistas.