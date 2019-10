Navidul llena de trucos sus 'jamones de Extremadura'

Las tretas del jamón no parecen acabar. La empresa Navidul, propiedad del grupo Campofrío, redacta en sus etiquetas la leyenda "elaborado en Extremadura" aprovechándose del protegido vocablo "Extremadura" ante la permisividad de la D.O.P. Jamón "Dehesa de Extremadura", que no vela y defiende los intereses de los productores adscritos a este sello comunitario de calidad diferenciada. Sin mencionar que el logotipo de Navidul contiene la imagen de una encina para productos de animales que solamente han comido pienso y no han pisado la dehesa.