Nadie hablará de nosotros mientras Cataluña lo eclipse todo

Hay quien dice que el conflicto de Cataluña se produce por la ausencia de política. Al contrario: hay una voluntad política de que el conflicto se eternice en el tiempo. Estamos hablando de una política basada en la confrontación, que no mide las heridas que produce y las consecuencias de enfrentar a los pueblos. Que es puro cálculo electoral para calentar a las hinchadas y obtener votos en Cataluña y en el resto del Estado. Pero, sobre todo, hay una utilización de Cataluña para que no se hable de aquello que no interesa al partido en el poder