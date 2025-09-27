Nace el grupo de telegram "Los renegados de menéame/mediatize/tardigram"

Os informo de la creación de un grupo de telegram cuyo link es t.me/renegadosmnm Su objetivo es hablar de lo divino y lo humano, hacer el friki y debatir sobre los agregadores de noticias presentes y futuros.

Muchos recordaréis cuando a Martin Varsavsky, estrella mediática de la ultraderecha y dueño de parte de nuestra web, se le ocurrió forzar la retirada de aquel artículo que informaba sobre la presencia de su nombre en la Agenda de Epstein, para acto seguido afirmar que "quien pida el fin del Estado de Israel está fuera de Menéame". Esto provocó que ElGude propusiese la creación de un nuevo agregador libre de amenazas nazisionistas, y que un servidor crease un grupo de telegram para coordinar y desarrollar el asunto t.me/nuevomeneame

Los conflictos y avatares que rodearon al proyecto en ciernes son largos de explicar, pero están resumidos en este artículo que me dedicó el grupo que quería montar el proyecto de un modo ciertamente sectario e ideológicamente monolítico (y que finalmente montaron tardigram) www.meneame.net/story/gatopardismo-estilo-murciano y la respuesta que les dediqué www.meneame.net/m/Artículos/nuestro-meneame-casinos-furcias Al final, le di la propiedad del grupo a helisan para que no se lo quedaran ellos y empezasen a purgar gente (porque son tan cerrados que llegaron a purgar incluso al presidente de la asociación que montaron para dirigir tardigram).

Elegí a helisan porque con él la libertad estaba asegurada (entre otros motivos porque le gusta trabajar tanto como a Milei el comunismo). El problema es que superó mis expectativas y directamente hacía lo mismo que un cadáver enterrado hace una centuria. Ello provocó que algunos usuarios singularmente problemáticos amenazasen con doxear a otros y surgiesen enfrentamientos cuya entidad alcanzó cotas inasumibles. Pedí a helisan que cediese la propiedad del grupo, pero exigió un proceso electoral donde, para presentarte como candidato o tener derecho a voto, debías hacer una redacción sobre la ranita de la hojarasca y mandarla a mediatize como artículo. Varios usuarios la hicieron, pero helisan seguía demorando las elecciones porque, sostenía, el censo era aún muy exiguo. Esto me obligó a crear el nuevo grupo.

Las normas del grupo son simples: ni insultos ni conductas contrarias a la legalidad. Cumpliendo esto, el salseo, las propuestas para crear un nuevo menéame y los diálogos surrealistas sobre cualquier tema no tendrán más límites que los que los usuarios quieran darles. Noexisto, el propio helisan (ahora como usuario raso), yo y otros 6 usuarios más (de momento) os esperamos.