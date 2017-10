Nace |Ayúdame, el rincón solidario de menéame

Todos tenemos problemas en uno u otro momento de nuestra vida. Algunos más graves que otros, pero lo que está claro es que a todo el mundo le duelen más los problemas propios que los ajenos. Sin embargo, los españoles tenemos fama de solidarios. Aunque también de orgullosos, de gente que se guarda los problemas por vergüenza o por no molestar. Porque, la verdad, la gente que va por la vida contando problemas se hace muy pesada. O no.

A veces, no hay más remedio que pedir ayuda. A veces necesitamos ayuda y, por las razones que sea, el estado, la familia o los conocidos más cercanos no son suficiente. Esta ayuda puede ser económica, pero no solo. A lo mejor esperabas un bebé y han venido dos, y necesitas otra cuna. A lo mejor necesitas que alguien te eche una mano con una mudanza a cambio de unas cervezas y una paella. A lo mejor estás estudiando una carrera y quieres comprar libros de segunda mano.

O, a lo mejor, quieres ayudar. Igual te sobra tiempo y quieres cuidar niños un fin de semana. O acompañar a un enfermo en el hospital. O regalar los libros que usaste en la carrera. O te sobra un carrito de bebé porque tu niño ya corre que se las pela.

Tanto si necesitas ayuda como si quieres ofrecer ayuda, de cualquier tipo, |Ayudame es el rincón de menéame al que acudir. Porque, aunque nos pasemos el día discutiendo, hasta el más trol tiene un lado humano.