Muy mal los jóvenes y la pandemia

(...) Por supuesto que entre los más jóvenes hay irresponsables, no hace falta que me lo cuenten. Pero lo que más he visto son estudiantes soportar seis o siete horas seguidas de clase con la mascarilla en su sitio, mientras muchos adultos no se han tapado la nariz en un año. Sin embargo, desde el principio de la pandemia hemos culpabilizado a los más jóvenes, niños incluidos, y mostrado muy poca preocupación y aún menos empatía por cómo les está afectando. No queremos verlos en pandilla por la calle ni haciendo botellón en el parque.