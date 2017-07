La musicoterapia es un timo. Breve alegato contra la mala praxis musical

Soy músico. Interpreto música. Escucho música. Estudio música. Enseño música. Investigo sobre música… incluso he tenido mis escarceos con la composición musical. Y por supuesto AMO la música. Además, estoy convencido de sus beneficios, del provecho que se puede extraer de ella. Un provecho no económico, no material, no rentable sino interior, profundo y trascendente. Pero precisamente por eso debo afirmar que la Musicoterapia y la Musicología se parecen como la astrología y la astronomía, como el chamanismo y la medicina. Me explicaré.