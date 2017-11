Para Murcia, el agua del trasvase es un chollo: es diez veces mas barata que la de las desaladoras

Page reclama a Rajoy que se igualen los precios para evitar la muerte del antiguo 'Mar de Castilla', en la cabecera del Tajo, hoy en una situación dramática. No nos engañemos: el Levante en general, y la guerra de Murcia en particular, sabe que el agua del diezmado (secado y desaparecido) río Tajo a través del trasvase que deriva agua desde su cabecera a la cuenca del Segura es diez veces más barata que la procedente de la mayor desaladora de Europa, tal vez del mundo, la de Torrevieja (Alicante). Y esa es la razón, y no otra