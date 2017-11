Munich migrará sus sistemas a Windows 10, trágico fin para toda una era de Linux y Open Source

Para muchos gobernantes en Munich, no obstante, el éxito de ese ecosistema FLOSS (Free/Libre and Open Source Software) no era tan destacable. El alcalde Dieter Reiter indicó que al final siempre fue necesario mantener ambos ecosistemas en funcionamiento: "siempre hemos tenido sistemas mezclados y lo que tenemos aquí es la posibilidad de pasar a un solo sistema. Tener dos sistemas operativos no es económico. Nunca dije que fuera un experto en implantaciones TIC, pero me respaldan 6.000 trabajadores que no están satisfechos con el rendimiento...