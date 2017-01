El mundo tecnológicamente perfecto de Elon Musk

¿Te imaginas un mundo en el que no estés obligado a trabajar para ganar dinero, sino en el que puedas despertarte cada día con una sonrisa para dedicarte a lo que más te gusta? Piénsalo bien: no más madrugones obligatorios, no más jefes, no más fichar en la oficina, nomás lunes. En definitiva, un mundo en el que nunca pedirías tener vacaciones, ya que vivirías en un estado ininterrumpido de satisfacción. En serio, ¿te lo imaginas? Posiblemente, muchos de nosotros, no. Pero Elon Musk, sí.