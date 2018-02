Una mujer con síndrome de Down, expulsada de un evento comercial "para no asustar" a los asistentes

Una mujer con síndrome de Down, expulsada de un evento comercial. Sucedió durante una charla comercial que una empresa iba a realizar en un hotel de Motilla de Palancar (Cuenca). Tres hermanas, una de ellas con síndrome de Down, acudieron al evento, pero se llevaron una sorpresa muy desagradable. "Cuando vieron a mi hermana vino hacia nosotras un chico de la empresa que organizaba el evento para decirnos que no podía estar allí porque iba a asustar a la gente", confesó Ascensión Leal, una de las hermanas, al digital Hoy.