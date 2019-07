Muerte y resurrección de helisan

Estoy llegando a una edad en la que cualquier día moviendo una maceta en el patio me dará un patatús y diez meses después encontrarán mi momia medio comida por los gatos. Caído el principal baluarte de la razón y el buen gusto en Menéame cómo impedir que este sitio acabe siendo conquistado por cavernícolas y niños rata.

¡Siempre se van los mejores! Y aquí se quedan todos los cuñados de la hispanoesfera. Una solución para mantener a raya el oscurantismo creciente sería recrear artificialmente a los usuarios que en su día aportaron contenido valioso. Por ejemplo a la locuaz @patsi o al inefable @pumbi participantes, que además de dejar una impronta de santidad y amor, cedieron al foro cientos de miles de comentarios interesantes y constructivos ¿permitiremos que todos esos mensajes se pierdan como lágrimas en la lluvia? ¡Espero que no! En este sitio hay material de sobra para devolverlos a la vida.

Sería una genialidad volcar los miles de comentarios que tengo aquí en una IA y así obtener un @helisan artificial que responda con mis ideas y expresiones. Un bot indistinguible del usuario @helisan, pero que no acudiera sólo al conjurar el nick si no en función de las noticias o los comentarios que se publican. La IA revisaría las nuevas adiciones en el foro y el bot aparecería diciendo cosas en los comentarios o noticias que tratan los temas que usualmente respondo. Este bot sería capaz de debatir racionalmente igual o mejor que el @helisan primigenio, pero sin sus limitaciones. Cada vez que saliera un petimetre diciendo alguna babosada aparecería un @helisan poniéndole en su sitio, si aparecieran cien petimetres al mismo tiempo @helisan respondería a todos ellos a la vez, de diferentes formas, todas ellas con el sofisticado estilo y los inapelables argumentos que habría utilizado el usuario original.

En un antiguo meneo un entendido en la materia llamado @fluffy #1 dijo que esto ya se podía empezar a hacer. Si bien para alcanzar el "debate inteligente" necesitaremos redes neuronales mucho mayores. Aunque tampoco es que el "debate inteligente" sea aquí como para tirar cohetes, y eso que contamos con cerebros que ya vienen de fábrica con millones de neuronas. A lo mejor no estamos tan lejos de conseguir foristas artificiales inteligentes, o por lo menos lo suficientemente inteligentes como para mantener sin problemas los "debates" que uno puede encontrarse normalmente. En el foro del futuro los usuarios podrían acabar debatiendo con intelectos con sus ideas intactas de hace mil años.

¡El @helisan de los mil años!

Si, ya se, alguien va a decir que esto ya ocurre con los memes que van saltando de un cuerpo a otro. Nos pasamos el día utilizando o cuestionando ideas de gente muerta hace siglos que infectan nuestras neuronas. La mayor parte del tiempo no discutimos realmente con personas vivas, más bien "el contenido" que pulula por ahí utiliza "bots biológicos" para defenderse y propagarse. Pero al depender de una sucesión de cuerpos lábiles, que viven influidos por otras ideas y azotados por fenómenos ambientales (accidentes, drogas, enfermedades, televisión, etc), esos memes no se expresan bien, se degradan o mutan transformándose en otro tipo de memes.

Sin embargo aquí tendríamos una IA que "viviría" en un sistema cerrado y protegido de alteraciones, sin errores provocados por accidentes porque se autorrepararía para mantener su estabilidad, no sufriría presiones ambientales que pudieran hacer que cambiara de opinión. Una entidad con sus antiquísimas ideas congeladas en el tiempo por toda la eternidad, como el abuelo de VOX, pero muchisimo más resistente y perfeccionada. ¿No sería fantástico un foro donde sabios inmortales e inconvencibles nos llevaran, una y otra vez, a debatir sobre los mismos puntos para mantener la racionalidad y evitar que acabáramos en el caos?