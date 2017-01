Mozilla publica el Informe de Salud de Internet

Según el Informe de Salud de Internet, publicado en código abierto por Mozilla, el 57,8% de la población mundial no puede permitirse el acceso a Internet de banda ancha, y el 39,5% no puede permitirse una conexión a Internet para su dispositivo móvil. Casi un tercio de la población mundial no tiene derechos de protección de datos, el 52% de todos los sitios web están en inglés, aunque sólo el 25% de la población mundial entiende dicho idioma... (más en el informe)