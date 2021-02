La motivación de los conservadores

El siguiente texto proviene de este comentario en Reddit que respondía al rechazo que sentía Trump y su círculo por Anthony Fauci, llegando a pedir "su cabeza clavada en una estaca" o a la prensa escrita que publicara una lista de sus supuestos errores. Me parecía interesante compartirlo por aquí. Comienza en la siguiente línea.

Está totalmente en línea con el conservadurismo. Y lo dejas salir del apuro diciendo que no tienen ideología.

El conservadurismo (gran C [refiriéndose a los políticos]) siempre ha tenido una meta y el conservadurismo general de la pequeña c [los seguidores] es un mito. El conservadurismo tiene la meta única de mantener una aristocracia que hereda el poder político y aplasta a los otros para crear una clase inferior. En base a ello hay una moralidad buena o mala basada en el rango inherente de una persona, no en las acciones. Por supuesto, lo que determina si alguien es bueno o malo es si pertenece a la aristocracia.

Los Conservadores, aquellos que desean mantener el sistema de clases, asignan valor moral a la gente y no a las acciones. Los que no pertenecen a la aristocracia son inmorales y merecen un castigo.

Parte de esto se comparte mucho: crookedtimber.org/2018/03/21/liberals-against-progressives/#comment-72 Me gusta el concepto de conservadurismo contra todo lo demás.

Un escritor de discursos de Bush da por sentada la afirmación: Es todo sobre la clase alta contra la democracia. www.theatlantic.com/international/archive/2017/06/why-do-democracies-f La democracia fracasa cuando a las élites se les esquilma demasiado de poder".

Leed aquí: plato.stanford.edu/entries/conservatism/ y aquí: en.wikipedia.org/wiki/Conservatism#History y ved que la mayoría de los líderes del Conservadurismo siempre se han opuesto a un cambio (democracia a costa del poder aristocrático). En algún momento, los intelectuales no conservadores y los Conservadores mentirosos intentan aplicar los argumentos del conservadurismo para generalizar el "cambio".

La definición filosófica de algo no debe crearse solo por sus adherentes, sino también por sus críticos, y la página de Stanford (a pesar de costarle justificar el pequeño conservadurismo) incluye críticas, por lo que en el mejor de los casos podemos concluir que el conservadurismo generalizado (pequeña c) es un mito, o un caballo de Troya en el peor de ellos.

En el caso de que no quieras leer el texto de David Frum, aquí hay un fragmento de que la democracia solo existe al gusto de una élite representada por el conservadurismo.

La variable más crucial para predecir el éxito de una transición democrática es la autoconfianza de las élites titulares. Si se sienten capaces de competir bajo condiciones democráticas, aceptarán la democracia. Si no, no lo harán. Y lo que predice con mayor precisión la autoconfianza, como discuten los datos estadísticos y pruebas electorales de Zibblat, es la habilidad de construir un partido político conservador competitivo y efectivo antes de que ocurra la transición a la democracia.

El conservadurismo manifestado como un partido político es simplemente el esfuerzo de las élites para mantener su rango privilegiado. Un intento anterior de refutación me bloqueó cuando llegamos a "¿Por qué los partidos conservadores se alinean específicamente con los intereses de la élite?".

Ahí está la diferencia clave entre los conservadores y los otros que suele pasarse por alto. Para los liberales [en el sentido americano], las acciones son buenas, malas, morales...y la gente es juzgada en base a sus acciones. Para los conservadores, la gente es buena, mala, moral...y el rango de la persona dicta cómo se ve la acción.

En el punto de vista del liderazgo Conservador actual, aquellos con verdadera riqueza o poder político, la aristocracia es moral por definición, así como la clase obrera es inmoral por definición y merece el castigo por esa inmoralidad. De aquí viene el cliché de que las normas se aplican según quien seas. La aristocracia no necesita leyes porque son inherentemente morales. Considera el rey por mandato divino: no puede hacer el mal porque es el rey, porque es el rey por voluntad de Dios. La élite aristocrática antipobres aún se siente así.

Esta es la razón por la que los ricos también pueden ser mal vistos: si Bill Gates intenta ayudar a los pobres o mejorar demasiado los derechos laborales , está obrando contra la aristocracia.

Si extendemos el análisis a la bse de votantes: los votantes conservadores ven a otros votantse conservadores como morales y buenos por el hecho de ser etiquetados como conservadores, porque se adhieren a la moralidad acorde al estatus y a las clases sociales. Es la señalización definitiva de la virtud. Se indican entre sí que son inherentemente morales. Es por lo que la base de votantes conservadores piensa "¿y qué?" cuando uno hace cosas antidemocráticas. Es por lo que los cristianos parecen ignorar a Cristo.

Mientras un no conservador vería una acción justa, moral o inmoral y juzgaría a quien la está realizando, los conservadores ven una persona justa o buena y lo extiende a la acción. Para los conservadores, un conservador que hace algo ilegal o algo que sería malo si lo hiciera otro, debe ser bueno. Simplemente porque no pueden hace el mal.

Para ellos, Donald Trump es una persona inherentemente buena como miembro de la aristocracia. Los conservadores no están mintiendo, siendo hipócritas o incluso injustos porque, y esta es la clave, para los conservadores las acciones pasadas no suponen un lastre para las acciones presentes y las acciones presentes no son un lastre para las futuras mientras se proteja la aristocracia. Lindsey Graham es "buena", por lo su petición de retrasar las confirmaciones a la Corte Suprema de los Estados Unidos, entonces es buena. Cuando dice que se prosiga, también.

Para reiterar: Todo lo que le importa a los conservadores es el estado moral intrínseco del actor (y el estado moral intrínseco que importa es ser parte de la democracia). Obama es intrínsecamente inmoral y, por tanto, toda acción por su parte fue "mala". Llendo más lejos, Trump, Mitt Romney o Mitch McConnell son todos intrínsecamente morales y por lo tanto no pueden hacer cosas "malas". Lo único malo que pueden hacer es traicionar al sistema de clases.

Las consecuencias de la meta central del conservadurismo y su correspondiente moralidad de los actores son las simples metas de no hacer nada cuando surgen los problemsa y desmantelar las protecciones laborales y al consumidor. Los no aristocratas so ninmorales, se merecen un castigo inherene y obviamente no se merecen ayuda: quieren que la clase trabajadora acabe jodida con el calentamiento global, quieren que la gente muera de COVID19, etc.

Montaje de McConnell riéndose del sufrimiento: www.youtube.com/watch?v=QTqMGDocbVM&ab_channel=HuffPost

Eh mira, meses después de escribir esto resulta que es validado por los propios conservadores: www.politico.com/news/2020/12/16/trump-appointee-demanded-herd-immunit

¿Por qué los votantes conservadores parecen votar contra sus propios intereses? ¿Por qué ocurre /selfawarewolves y /leopardsatemyface [Dos usuarios de Reddit]? Simplemente creen que están más alto en la escalera social de lo que realmente están y quieren castigar a aquellos por debajo por su inmoralidad.

Absolutamente todo lo que dicen y hacen los Conservadores tiene sentido cuando se aplica lo dicho. Esto es útil porque ahora puedes predecir con buena especificidad lo que harán los actores políticos conservadores.

Aún tenemos que tratar las definiciones más familiares de conservadurismo (pequeña c) que una rara mezcla, incluyendo la responsabilidad personal y el cambio gradual. Ninguno tiene sentido cuando se aplica a asuntos políticos. El único cambio que importa y al que se oponen es la destrucción de la aristocracia en favor de la democracia. Por alguna razón, los argumentos se blanquean hacia la "oposición al cambio" general.

Este año unas pocas mujeres podrán votar, el año siguiente unas pocas más, ¿hasta que en 100 años todas puedan hacerlo?

Este año unos pocos niños podrán trabajar en las minas, el año siguiente unos más...

Debemos probar el terremo de las ayudas por COVID enviando cheques de 1200 dólares a 500 familias. Si funciona, al mes siguiente lo haremos con 1500 familias.

Pero cuando hay que separar a familias de inmigrantes para castigarlos o hay que invadir Oriente Medio durante generaciones, entonces se va a tope.

El argumento del cambio gradual es de necios. Es propaganda para evitar concesiones al obrero.

El argumento de la responsabilidad personal cae por su propio peso con el "mantened al gobierno fuera de mi medicare". La responsabilidad personal significa simplemente "me merezco cosas gratis, pero la gente más pobre que yo no".

Mirad: m.youtube.com/watch?v=yTwpBLzxe4U

Y, por si acaso, he encontrado un vídeo y fuentes sobre un tema que se solapa. www.youtube.com/watch?v=vymeTZkiKD0

En caso de que alguien dude de que la base de votantes americanos ha sido dirigida y manipulada en un entresijo sobre el aborto, las armas, la guerra y la "responsabilidad fiscal". ¿Qué significa la responsabilidad fiscal? ¿Quién se describe a sí mismo como fiscalmente irresponsable?

Aquí está Atwater hablando entre bambalinas. www.thenation.com/article/archive/exclusive-lee-atwaters-infamous-1981

www.americanprogress.org/issues/religion/news/2013/03/27/58058/the-rel

Un pequeño abstract que señala que a los conservadores de la época no les importaba el aborto. www.cambridge.org/core/journals/journal-of-policy-history/article/abs/

Buscaban algo que irritara a la bsae de votantes y el aborto no lo consiguió: www.bostonglobe.com/opinion/2018/02/05/race-not-abortion-was-founding-

El papel que jugó la religión entrelazado con el racismo institucionalizado. www.forbes.com/sites/chrisladd/2017/03/27/pastors-not-politicians-turn

www.salon.com/2019/07/01/the-long-southern-strategy-how-southern-white

Probablemente el mejor: www.politico.com/magazine/story/2014/05/religious-right-real-origins-1