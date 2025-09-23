·
El monstruo es Netanhayu
(editado porque no se suben las
#@
! imágenes y se supone que esto es un chiste)
7 comentarios
#2
: «Pasa que el $MALDITO editor de meneame no sube imágenes si haces corta y pega. Te las enseña en pantalla, pero al dar a "publicar" se queda en blanco.»
eb0la
2025-09-23 15:46:15
#2
eb0la
Pasa que el $MALDITO editor de meneame no sube imágenes si haces corta y pega.
Te las enseña en pantalla, pero al dar a "publicar" se queda en blanco.
#4
mente_en_desarrollo
#2
Ah, vale...
Acababa de poner una nota porque pensaba que el Bibi había genocidiado meneame.
#5
vazana
#2
#7
eb0la
#5
No, no, no. Uno es un manazas, zarpas, bruto... ya lo tengo asumío
#3
mono
¿pero esto dónde está publicado? porque creo que es lo interesante de la viñeta
#0
Monstuo
#6
eb0la
#3
Está publicado aquí en meneame. Contenido original y esas cosas
#1
Pertinax
#0
Justito.
