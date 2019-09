La Moncloa tiene un plan

La noticia más leída en eldiario.es de los últimos días es esta: Cómo darse de baja para que no te llegue propaganda electoral al buzón. Y no creo que el enorme interés por esta información se explique solo por el sano deseo de evitar gasto en papel y no contaminar. Hay un mar de fondo, uno que no solo se detecta en las anécdotas sino que también aparece en las encuestas: el desencanto con la política.