Modelo macroeconómico simplificado de Bután para las etnias Ngalop y Sharchop

Antes de empezar este artículo, debemos tener en cuenta que no hay una contabilidad nacional dividida para los Ngalop y los Sharchop por lo que no seríamos serios si nos inventásemos un PIB étnico. Lo que haré será construir un modelo macrorregional donde la etnicidad actuará como "proxy" de localización, estructura productiva y acceso industrial.

En Bután, los Ngalop viven sobre todo en la zona oeste y centro, mientras que los Sharchop se asocian esencialmente al este del país. Por otra parte, el oeste concentra el núcleo político y administrativo del país especialmente en la ciudad de Thimphu y también algo en Paro.

Modelo sencillo: núcleo occidental y periferia oriental

Voy a plantearlo de la manera más sencilla posible.

El oeste asociado al espacio Ngalop lo llamaremos W y al este, asociado a los Sharchop, E.

Entonces, la producción agregada para cada región podríamos expresarla así:

Yw = Aw · F(Kw, Hw, Iw)

Ye = Ae · F(Ke, He, Ie)

Y es producción regional.

A es productividad total de los factores.

K es capital físico.

H es capital humano.

I es calidad de integración e infraestructuras.

Mi tesis central sería que Aw tiende a ser mayor que Ae no por una cuestión de ventaja étnica sino porque el oeste reúne más administración, más servicios, más turismo y, en definitiva, mejor conectividad histórica. El Este, por su parte, ha sido siempre más rural y disperso, con un mayor peso en la agricultura de baja productividad y mayores costes logísticos por falta de infraestructura. La propia estrategia de desarrollo y los proyectos recientes de conectividad muestran que Bután sigue tratando de mejorar la situación e integrar el este-oeste como una prioridad económica.

El oeste como núcleo de rentas altas y de servicios

Macroeconómicamente, el oeste butanés captura varias ventajas simultáneas.

En primer lugar, capital político. Thimphu concentra el gobierno del país, la burocracia y parte importante del empleo público. Pero, por su parte, tiene el principal aeropuerto internacional y una parte importante del turismo de entrada. Esto se traduce en más empleo burocrático, hostelería, comercio y servicios vinculados a ello.

En segundo lugar, mejor acceso a las rentas modernas. El crecimiento reciente de Bután fue y está impulsado por la hidroelectricidad, la inversión pública, el turismo, y el sector de servicios. Aunque la hidroelectricidad es nacional, sus vínculos administrativos, financieros,... benefician más bien al núcleo occidental que a una economía rural en la periferia del país.

En tercer lugar, el coste de las transacciones menores. En regiones con mejores carreteras, mercados e instituciones, la misma unidad de capital produce más. En nuestro modelo significa que una A regional más alta.

El este: periferia de baja productividad relativa

El este, que está asociado a los Sharchop, la cuestión no es tanto pobreza "cultural" sino más bien estructura económica.

Históricamente, el este ha sido más rural y más disperso con más limitaciones logísticas. En un país montañoso como Bután, esto es muy importante porque los costes de mover a las personas y las mercancías, así como la información, son muy altos. A su vez, la fragmentación geográfica frena la especialización, la escala y la competencia.

En términos macroeconómicos, el este combina una menor densidad de mercado y de productividad agrícola, menos servicios sofisticados, menos acceso directo al turismo y más dependencia de migración interna.

Esto empuja Ae, Ke y He a niveles relativamente más bajos que en el oeste (por lo menos en promedio).

La variable decisiva: Conexión con estado y mercado

Aquí la parte importante. No quiero derivar el análisis en esencialismo. Lo correcto sería decir que la distribución Ngalop-Sharchop coincide parcialmente con una geografía económica desigual. Es decir, la diferencia relevante no es que los Ngalop producen más que los Sharchop como si esto fuese algo intrínseco. La diferencia real es que el oeste tiene más Estado, más servicios, más proximidad institucional y al final mejor inserción en los flujos económicos modernos.

Esto genera un efecto de causación acumulativa. Donde ya hay capital llegan más oportunidades. Donde hay mercado se justifica más infraestructura y donde hay infraestructura se instala más actividad.

La cuestión macroeconómica es si Bután reproduce un patrón núcleo-periferia o si converge territorialmente.

Si bien es cierto que Bután está invirtiendo en conectividad y transporte y que la electrificación del rural y las infraestructuras han avanzado (con apoyo externo), el crecimiento sigue dependiendo mucho de la hidroelectricidad, del turismo y de la inversión pública. La emigración juvenil también sigue siendo un problema lo que podría vaciar de capital humano a las regiones menos dinámicas.

Al final, sin una fuerte mejora de digitalización, integración de mercados y conectividad, la convergencia será lenta.

Tecnicismos

La brecha regional podemos modelarla como (Yw/Pw)>(Ye/Pe) porque Aw > Ae, Hw > He y Iw > Ie. Y porque la acumulación futura depende de algo como K(t+1) = sY + G + T − δK donde sY es ahorro interno, T transferencias o inversión externa y G inversión pública

Si el oeste genera más renta y además atrae más gasto privado/administrativo, entonces la dinámica podría reforzar la desigualdad regional incluso sin que haya una intención explicita de discriminar.

Mi conclusión

El análisis macroeconómico de Ngalop y Sharchop no consiste en atribuir diferencias económicas a la etnia. Hay que observar cómo la geografía étnica coincide con una geografía del poder/infraestructuras/productividad. Los Ngalop están más vinculados al núcleo occidental, político y de servicios y los Sharchop al este más rural y periférico. De ahí surgen las diferencias.