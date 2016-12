Moción de censura, o por qué realmente importa la fecha del congreso del PSOE

121 meneos 1555 clics

Llevo varios días escuchando perplejo como, sistemáticamente, en todas las tertulias televisivas y radiofónicas de habla del congreso del PSOE y siempre se llega a la misma conclusión: "Que el congreso sea en marzo-abril (como quiere Sánchez) o en mayo-junio (como quiere la gestora) no supone ninguna diferencia"Inevitablemente en la Cadena Ser, en El País y últimamente hasta en La Sexta (que solía ser algo más imparcial en los temas internos del PSOE) se presenta el adelanto del congreso del PSOE como una precipitación personalista de Sánchez que no tiene ninguna utilidad práctica para el PSOE. Se ridiculizan las prisas del candidato y se habla de que hace falta tiempo para debatir antes del congreso del PSOE. Pero sobretodo se miente, intentando convencer al que escucha, de que no importa para nada si el congreso es en abril o en junio.Bueno, en primer lugar, ante el razonamiento de que hace falta para debatir yo me quedo perplejo. Yo pensaba que los congresos eran los momentos adecuados para debatir ideas, pero ahora resulta que han sido redefinidos como órganos de aprobación de ideas ya debatidas! Por otro lado yo siempre que se comenta que "hay que debatir" me hago la misma pregunta: ¿Quién va a debatir, qué, cuándo, en dónde y cómo se aprobarán las conclusiones? Porque pasa el tiempo y yo no veo que haya ningún debate interno, ni la intención de organizarlo. Más que tiempo para coser, da la impresión de que la gestora necesita tiempo para atar, atar en corto el partido y depurar cualquier oposición antes del congreso, para llegar al mismo sin que haya ningún debate.Pero dejando a un lado el tema de si realmente se está aprovechando el tiempo antes del congreso para debatir, llegamos a la otra pregunta importante ¿importa la fecha?. Pues sí, la verdad es que la fecha importa, y mucho. Parece que es casualidad que la gestora opte por poner el congreso en mayo ¿Por qué no marzo, enero, agosto...? pero precisamente en mayo se cumple una efeméride importante: el 3 de mayo se cumplirá un año desde la disolución de las cortes y convocatoria de nuevas elecciones. Y precisamente ese es el plazo que tiene que sobrepasarse para que Rajoy pueda convocar nuevas elecciones. ¿Casualidad? Yo no lo creo.Si el congreso se celebrase en marzo, un candidato de la línea de Pedro Sánchez podría hacer la campaña proponiendo una moción de censura contra Rajoy si gana el congreso. Cualquier candidato del PSOE que se presente como alternativa en una moción de censura tiene muy fácil conseguir la presidencia, Podemos y los nacionalistas tienen muy complicado abstenerse y asegurar la continuidad de Rajoy, a lo sumo haría falta tal vez un pequeño preacuerdo con Podemos para llevar algo un poco más atado. Algo que no sería problema para alguien como Sanchez que se ha mostrado dispuesto a ello. Ante este Sanchista mocio-censurista el candidato de la gestora sólo podría proponer una oposición razonable pero con más Rajoy y tendría muy complicado ganar.Si el congreso se celebrase en mayo, un candidato de la línea de Pedro Sánchez NO PODRÍA hacer campaña proponiendo una moción de censura. Ya que de ganar el congreso Rajoy convocaría automáticamente nuevas elecciones, impidiendo de ese modo una moción de censura efectiva. La situación es mucho más relajada para el candidato de la gestora, ahora estamos ante Rajoy o unas nuevas elecciones con resultados imprevisibles, con el PSOE en mínimos y dividido. Sería mucho más fácil convencer al simpatizante de que la opción continuista es la más adecuada.Asi que, en resumen, la próxima vez que escucheis aquello de: "no importa si el congreso del PSOE es en abril o junio". Espero que os deis cuenta de que os están mintiendo. Un congreso en abril elegirá entre "Moción de censura o Rajoy", y uno en junio entre "nuevas elecciones o Rajoy" dos disyuntivas muy distintas que parece que algunos nos quieren ocultar.