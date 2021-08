El mito de la singularidad o por qué la inteligencia artificial no va a heredar la Tierra

28 de agosto de 2032 — Coronel Minsky a base de Kandahar, cambio. — Aquí base de Kandahar, diga coronel. — He perdido contacto de radar con un dron y no tengo acceso a Skyborg ¿Saben qué pasa? No tengo notificación de que lo hayan derribado y es la primera vez que pierdo comunicaciones con Skyborg. Esto nunca había pasado. Cambio.